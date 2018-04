Voici tout ce qu'il faut savoir sur la tireuse-végane qui «haïssait» YouTube

JournaldeMontreal.com, AFP et TVA Nouvelles 04-04-2018 | 11h06

Trois personnes ont été blessées par balle - dont une, très grièvement - mardi après-midi, après qu'une femme a ouvert le feu au siège social de YouTube en banlieue de San Francisco.

La police a identifié la tireuse présumée comme Nasim Najafi Aghdam, une femme de 39 ans originaire de San Diego.

Après avoir tiré sur trois personnes à l'extérieur du siège social de YouTube, Nasim Najafi Aghdam se serait suicidée avec son arme.

Si des questions demeurent toujours sans réponses quant à ses motivations, voici tout ce que l'on sait sur la présumée tireuse :

Furieuse contre YouTube

- La présumée tireuse «haïssait YouTube», a indiqué son père à The Mercury News.

- Ce dernier avait d'ailleurs prévenu la police que sa fille pourrait se rendre dans les bureaux de l'entreprise.

- Selon le San Francisco Chronicle, l'activiste était furieuse contre YouTube qu'elle accusait de censurer ses vidéos, dont certaines, très dures, montraient des animaux maltraités.

- D'après ses publications, elle était persuadée que le site de partage de vidéos «bloquait» volontairement ses vidéos pour la priver de vues.

- Les vidéos de Nasim Najafi Aghdam pourraient avoir été démonétisés. Les YouTubers peuvent être payés pour les publicités accompagnant leurs vidéos, mais l'entreprise «démonétise» certaines chaînes pour diverses raisons, ce qui signifie que les annonces ne sont pas diffusées avant leurs vidéos.

Militante pour les droits des animaux

- Selon les registres de l'État, elle avait créé une organisation caritative appelée Peace Thunder Inc. pour «éduquer les gens sur la cruauté envers les animaux, la pollution de l'environnement» et d'autres causes.

- «Pour moi, les droits des animaux sont égaux aux droits de l'homme», a-t-elle déclaré à l'Union-Tribune de San Diego lors d'une manifestation du People for the Ethical Treatment of Animals en 2009.

Portée disparue, puis retrouvée par la police

- Quelques heures avant d'avoir ouvert le feu au siège social de YouTube, Nasim Najafi Aghdam a été retrouvée par la police de Mountain View dormant dans sa voiture.

- La présumée tireuse avait été portée disparue par sa famille. C'est en signalant sa disparition que son père, Ismail Aghdam, a fait part de sa crainte à la police de voir sa fille s'en prendre à YouTube.

- Après avoir retrouvé Nasim Najafi Aghdam dans la nuit de lundi à mardi, la police a contacté ses parents pour leur dire que tout était «sous contrôle».