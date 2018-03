Listeriose en Afrique du Sud: plainte en nom collectif contre un fabricant de saucisses

AFP 29-03-2018 | 12h04

Johannesburg | Des victimes sud-africaines de la meurtrière épidémie de listériose qui frappe le pays ont déposé jeudi une plainte en nom collectif contre le groupe agroalimentaire accusé d'avoir fabriqué les saucisses à l'origine de la contamination, a annoncé leur avocat.

L'Afrique du Sud subit depuis janvier 2017 la pire contagion de listériose jamais recensée au monde, qui a déjà provoqué la mort d'au moins 183 personnes.

Les autorités sanitaires locales ont localisé la source de la bactérie listeria dans une usine de la compagnie Enterprise Food, propriété du groupe Tiger Brands, à 300 km au nord-est de Pretoria.

Cette usine produit notamment des saucisses particulièrement prisées des consommateurs sud-africains.

L'avocat Richard Spoor a indiqué à l'AFP avoir déposé jeudi devant un tribunal de Johannesburg une plainte en nom collectif visant Tiger Brands au nom de dix représentants de victimes, .

« La requête a été déposée aujourd'hui, c'est la première étape de la procédure », a déclaré M. Spoor.

« Nous voulons démontrer que Tiger Brands a fabriqué des produits à base de viande qu'elle a ensuite distribué dans tout le pays, vendu aux consommateurs pendant plus d'un an et qu'en conséquence, plus d'un millier de personnes ont été contaminées et plus de 180 d'entre elles sont mortes », selon l'avocat.

Depuis janvier 2017, un total de 948 cas de listeriose ont été diagnostiqués en Afrique du Sud.

Plusieurs pays voisins ont depuis suspendu partiellement par précaution leurs importations de viandes produites en Afrique du Sud. Un premier cas de la maladie a été confirmé en Namibie.

La listériose est causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux, et peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer.