Trump: «une bonne chance» de voir Kim Jong-un abandonner ses armes nucléaires

AFP 28-03-2018 | 07h34

WASHINGTON | Donald Trump, qui a donné son accord pour un sommet avec Kim Jong Un, a estimé mercredi sur Twitter qu'il y avait à présent « une bonne chance » de voir le dirigeant nord-coréen abandonner ses armes nucléaires.

Le président américain a également tweeté avoir reçu la veille un message du président chinois Xi Jinping selon lequel la rencontre de ce dernier avec Kim Jong Un s'était « très bien » passée et que M. Kim avait hâte de le rencontrer. Mais « en même temps et malheureusement, une pression et des sanctions maximum doivent être maintenues à tout prix! », a ajouté M. Trump.

Plus de détails suivront.