La compagne de l'assaillant a crié «Allah Akbar»

AFP 26-03-2018 | 14h03

La compagne du jihadiste Radouane Lakdim a crié «Allah Akbar» lors de son interpellation vendredi, mais «conteste avoir été associée au projet mortifère de son petit ami» qui a assassiné quatre personnes dans le sud de la France vendredi, a déclaré le procureur de la République de Paris lundi.

La jeune femme âgée de 18 ans, présentée comme une «convertie» et fichée «S», n'avait plus de contacts téléphoniques avec Lakdim depuis janvier mais est soupçonnée d'avoir poursuivi des échanges via une application, a précisé le procureur François Molins.