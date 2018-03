Héroïque, un gendarme français sauve des vies en s'offrant en otage

AFP 23-03-2018 | 16h17

PARIS | Il s'est livré au ravisseur en échange de la libération d'une femme : le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a fait preuve vendredi d'héroïsme pendant la prise d'otages de Trèbes, dans le sud de la France, et luttait contre la mort après que l'assaillant l'eut blessé par balle.

L'officier de 45 ans « a sauvé des vies et fait honneur à son arme et notre pays », a salué le président Emmanuel Macron, en rendant un hommage appuyé au « courage » de ce gendarme, qui « lutte actuellement contre la mort ».

L'assaillant venait d'abattre deux personnes dans un supermarché de la région de Carcassonne (sud) quand, « au péril de sa vie », il « a fait le choix de prendre la place des otages retenus à l'intérieur du supermarché », a expliqué le procureur de la République de Paris François Molins lors d'une conférence de presse.

Le gendarme « avait laissé son téléphone ouvert sur la table (...) et c'est lorsque nous avons entendu les coups de feu que le GIGN (unité d'élite des forces de l'ordre, ndlr) est intervenu » et a abattu l'auteur de l'attaque, qui se réclamait du groupe jihadiste État islamique, avait expliqué plus tôt à la presse le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

« Un acte d'héroïsme comme en sont coutumiers les gendarmes, les policiers qui s'engagent au service de la nation », a conclu le ministre.

Il a été blessé par balle à deux reprises et a reçu plusieurs coups de couteau par l'assaillant, a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête.

Quelques instants plus tard, sortant de l'hôpital où se trouve le gendarme, le ministre a ajouté que son acte méritait « la reconnaissance de la Nation ».

Nommé officier adjoint au commandement du groupement de gendarmerie de l'Aude (sud) en 2017, Arnaud Beltrame a été commandant de la compagnie d'Avranches (ouest) jusqu'en 2014 avant de devenir conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l'Écologie. Il a accédé au rang de lieutenant-colonel en 2016.

Fait prémonitoire, en décembre dernier, cet officier, marié sans enfant, avait participé à un exercice simulant une tuerie de masse dans un supermarché de la région, selon le quotidien régional La Dépêche du Midi.

Les forces de l'ordre procèdent régulièrement à ce type d'entraînement pour améliorer leur mode d'intervention en cas d'attentat.

Les otages du supermarché racontent

« J'ai vu un individu très excité qui avait une arme de poing, un couteau et qui criait Allah Akbar »: Christian Guibbert, ex-policier, a raconté à l'AFP la prise d'otages meurtrière vendredi au supermarché de Trèbes, dans le sud de la France, où il a mis plusieurs clients à l'abri « dans un frigo de boucher ».

« Il a aussi crié aux gens qui étaient là: 'à terre! à terre!'. Il y avait déjà une personne à terre, on a su après qu'elle était décédée », a relaté calmement ce retraité de la police qui a compris tout de suite que c'était un attentat. Il se souvient avoir entendu « cinq ou six coups de feu tirés par l'individu ».

M. Guibbert, 64 ans, faisait ses courses vers 10H00 au Super U de Trèbes avec sa femme et sa belle-soeur quand il a « entendu des détonations ». « Je me suis approché pour voir ce qui se passait », a-t-il dit. C'est là qu'il voit le preneur d'otages Radouane Lakdim, 25 ans, avec une « arme de poing et un couteau ».

Il était « très excité », « très énervé », c'était « monsieur tout le monde », souligne ce sexagénaire au front dégarni, qui a « 25 ans de police ». Il « criait Allah Akbar. Il l'a crié à plusieurs reprises ».

« Moi, j'étais à cinq mètres de lui », a raconté de son côté un vigile du supermarché, qui veut garder l'anonymat. « Il m'a tiré deux fois dessus. Il tirait mal », dit-il, soulignant que dans ces cas-là, « on n'a pas le temps de réfléchir: Vous faites demi-tour et vous partez ».

« J'ai évacué le personnel, je les ai fait passer par derrière pour les éloigner de la zone, une vingtaine de personnes peut-être. J'ai pas traîné », a poursuivi cet homme qui a passé 22 ans dans l'armée.

Cachés dans un « frigo »

De son côté, Christian Guibbert a « emmené » sa femme et sa belle-soeur « à l'abri avec les gens qui étaient à proximité. Je les ai mis dans un frigo de boucher », a-t-il dit. « C'était un grand frigo de boucher. Pour moi, c'était une grande sécurité », a-t-il souligné, estimant que ces personnes y étaient restées une « grosse demi-heure » avant d'être évacuées.

De son côté, le retraité est retourné dans le supermarché, et caché dans un rayon, il a appelé « la gendarmerie. Je leur ai dit ce qu'il se passait. J'ai donné la position du gars et ce qu'il avait dans les mains. Il m'a aperçu. Je pense qu'il m'a vu quand je téléphonais », a raconté M. Guibbert.

« Il m'a couru après avec le couteau, je l'ai semé et quand je me suis retourné, il n'était plus là », a-t-il dit. L'ancien policier parvient alors à « sortir par une issue de secours » et se confier aux gendarmes auxquels il « redit la position » de l'assaillant.

« Quand l'assaut a été donné, on n'était plus à proximité », les « gendarmes avaient fait un périmètre de sécurité », a-t-il précisé.

Dehors, M. Guibbert est entendu par la police mais ne juge pas nécessaire de se rendre à la cellule psychologique devant la mairie, là même où la police judiciaire a commencé ses auditions dès vendredi après-midi.

Des clients se précipitent sur les lieux en entendant « les sirènes ». « On a mal au coeur pour ces employés de Super U. C'est un traumatisme. C'est choquant, des employés qu'on connaît depuis des années », a souligné une habituée.