Décharge polluante près de Moscou : 50 enfants soignés après un rejet toxique

AFP 21-03-2018 | 10h29

Une cinquantaine d'enfants ont dû être soignés mercredi à Volokolamsk, à 100 km au nord-ouest de Moscou, pour un empoisonnement dû à des gaz toxiques émis par une décharge de déchets polluants, ont annoncé les autorités locales.

«Cinquante enfants de différentes écoles de la ville ont demandé une assistance médicale à l'hôpital central de Volokolamsk (...), essentiellement en raison de nausées et de vertiges», a indiqué le gouvernement de la région de Moscou dans un communiqué.

Selon le maire de la ville, Piotr Lazarev, cité par le quotidien économique RBK, ces malaises chez les enfants se sont produits après un rejet toxique dans une décharge de déchets locale.

«La situation est très grave. Les enfants ont été emmenés en ambulance de leurs écoles à l'hôpital», a affirmé M. Lazarev, cité par le journal.

Dans son bulletin quotidien sur l'état de l'air dans la région de Moscou, le ministère russe des Situations d'urgence a désigné mercredi la décharge de Iadrovo, située à 3 km de Volokolamsk, comme «source de pollution de l'air» dans cette ville et ses environs.

Cependant, après analyse de la qualité de l'air mercredi, «aucune concentration de substances polluantes dans l'air dépassant les normes n'a été constatée. (...) Aucune menace pour les habitants de la ville n'a été détectée», affirme ce ministère.

Sur les réseaux sociaux, les habitants de Volokolamsk ont été nombreux à se plaindre de l'odeur nauséabonde dans les rues de la ville et à raconter que leurs enfants avaient dû quitter l'école plus tôt que d'habitude en raison de vertiges et de nausées.

Montrée du doigt par les habitants depuis des semaines en raison de plusieurs rejets toxiques ayant provoqué des manifestations de protestation, la décharge de Iadrovo doit être fermée d'ici le 24 mars, selon les autorités.