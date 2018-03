Un billet de 1$ révèle un indice dans l'affaire d'une fille disparue

TVA Nouvelles 21-03-2018 | 08h42

Quelques mots écrits sur un billet d'un dollar utilisé pour acheter des biscuits à des scouts a permis à des enquêteurs d'avoir un nouveau regard dans l'affaire de la disparition d'une fille de 11 ans de l'Arizona, en 1999.

Selon les informations rapportées par ABC News, un homme a trouvé ce billet de banque au Wisconsin, à plus de 2700 km de Mesa, où se situe la maison de Mikelle Biggs, portée disparue le 2 janvier 1999.

Sur le billet, il est possible de lire les mots suivants : «Mon nom est Mikel (sic) Biggs kidnappée de Mesa Az Je suis vivante».

«Nous recevons des indices de temps en temps et nous suivons ces pistes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à vérifier», a dit un enquêteur de Mesa, Steve Berry, à la chaîne américaine ABC.

Dans ce cas, une faute dans le prénom de la fillette laisse croire que le message ne serait pas légitime. Le billet a été imprimé en 2009 et peut avoir passé dans plusieurs mains avant d'être remarqué au Wisconsin.

L'homme qui a signalé le billet la semaine dernière s'est intéressé à l'écriture et a fait une recherche sur Internet pour savoir qui était cette jeune fille. Il a alors immédiatement rencontré les policiers.

Cette histoire avait été couverte partout aux États-Unis à l'époque. Mikelle attendait un camion de crème glacée devant chez elle avec sa soeur. Cette dernière a pris froid et est rentrée à l'intérieur. Lorsqu'elle a voulu appeler sa soeur 90 secondes plus tard, elle avait disparu. Sa bicyclette et les pièces qu'elle avait pour acheter de la crème glacée étaient dans la rue.