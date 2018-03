Le fils et le mari d'une femme arrêtés pour l'avoir laissée se décomposer vivante

Agence QMI 20-03-2018 | 15h46

SUGAR HILL, Géorgie - Le fils et le mari d'une femme de Sugar Hill, en Géorgie, ont été arrêtés après l'avoir laissée se décomposer et être dévorée vivante par des coquerelles et des asticots pendant un mois.

Selon ce qu'a rapporté l'antenne locale de la chaîne NBC, les pompiers ont été appelés à se rendre jeudi dernier à la résidence où habitent les trois personnes parce que la femme, qui souffre d'obésité morbide, avait perdu connaissance.

Un spectacle déplorable attendait les premiers répondants. La victime, abandonnée sur une bâche couverte d'excréments, avait les jambes complètement noires. Celles-ci présentaient des signes de décompositions, en plus d'être recouvertes d'asticots et de coquerelles qui se régalaient en dévorant la chair de la femme.

Selon le service d'incendie de Gwinnett County, les mêmes pompiers qui sont intervenus la semaine dernière avaient ramené la femme chez elle, après une période d'hospitalisation, un mois auparavant. En raison de son grave surpoids, ils avaient utilisé une bâche appelée «MegaMover» pour la transporter.

La victime a été retrouvée sur cette même bâche. Cette dernière était complètement noircie, alors qu'elle était d'un blanc immaculé un mois auparavant.

Les pompiers ont aussi noté que la maison était jonchée de déchets et que des insectes se trouvaient partout dans la demeure.

Christian et Terry Sorrell, le fils et le conjoint de la femme, ont expliqué qu'ils n'avaient pas d'emplois et qu'ils n'avaient pas les moyens d'aider la mère de famille. Ils ont néanmoins été arrêtés et accusés de négligence.

L'état de la santé de la victime demeure inconnu.