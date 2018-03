AFP 20-03-2018 | 11h57

MOSCOU | Les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, se sont dits favorables lors d'une conversation téléphonique mardi à une coordination de leurs efforts afin de « limiter la course aux armements », a annoncé le Kremlin.

« L'importance d'une coordination des efforts en faveur d'une limitation de la course aux armements a été soulignée » lors de cette conversation, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Plus de détails suivront.