Incendie mortel dans un hôpital sud-coréen: 12 personnes inculpées

AFP 15-03-2018 | 10h34

Douze personnes ont été inculpées en Corée du Sud suite à un incendie qui avait fait 50 morts et plus de 100 blessés dans un hôpital en janvier, a annoncé jeudi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Il s'agit de gestionnaires de l'hôpital Sejong dans la ville de Miryang (sud-est), et de fonctionnaires gouvernementaux directement ou indirectement responsables du désastre, selon les procureurs cités par l'agence.

L'incendie s'était déclaré le 26 janvier, possiblement en raison de câblages défectueux, et s'était rapidement propagé aux six étages.

Des matériaux de construction inflammable et bon marché et des portes coupe-feu inadaptées ont été mis en cause ainsi que des extensions illicites dans le bâtiment et un manque de personnel.

L'hôpital Sejong comptait 95 lits, mais il n'était pas légalement tenu, du fait de sa petite taille, d'être doté d'un système d'extincteurs automatiques.