Une photo d'une jeune prisonnière tuée à Auschwitz sème l'émoi

TVA Nouvelles 14-03-2018 | 16h10

La photo couleur de Czeslawa Kwoka, cette adolescente de 14 ans assassinée par les nazis au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne en 1943, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Partagé sur Twitter sur le compte du Mémorial d'Auschwitz, le cliché montre la jeune femme à l'allure frêle dans son habit de prisonnière après avoir été battue par les gardiens.

Czeslawa, qui a succombé à une injection de phénol au coeur, a passé seulement trois mois dans le camp d'Auschwitz avant sa mort.

Pour l'instigatrice du projet, l'artiste brésilienne Marina Amaral, la mise en couleur de ces photos permet aux gens de s'identifier plus facilement aux drames humains survenus durant la Deuxième Guerre mondiale.

«Comme je l'ai souvent dit, il est bien plus facile de s'identifier à ces personnes une fois que l'on comprend et qu'on les VOIT comme de vrais êtres humains. Cela peut paraître absurde. Mais s'il est nécessaire d'en passer par là pour apprendre quelque chose et se sentir plus intimement concerné, alors, qu'il en soit ainsi», a-t-elle expliqué sur Twitter.

Depuis sa publication lundi, le cliché a été aimé plus de 41 400 fois et a généré plus de 9245 commentaires