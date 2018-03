Rationnel, mais imprévisible: Kim Jong-un reste un mystère aux États-Unis

AFP 10-03-2018 | 11h24

Washington | Kim Jong-un a été accusé d'avoir exécuté des généraux et des membres de sa famille, supervisé des opérations criminelles et a menacé les États-Unis de destruction nucléaire. Mais les derniers revirements diplomatiques, dont l'invitation adressée à Donald Trump, ont épaissi le mystère autour de sa personnalité.

Un temps présenté comme irrationnel et paranoïaque, le dirigeant nord-coréen a reçu des émissaires du Sud lundi à Pyongyang pour un dîner au cours duquel il a su renvoyer l'image d'une personne affable et non autoritaire, contrairement à la réputation que lui ont donnée les experts américains.

Ces derniers s'activent maintenant sur le dossier Kim, pour tenter de le percer à jour avant le mois de mai, quand Donald Trump a accepté de le rencontrer.

À la tête d'un pays isolé et d'un régime totalitaire, Kim, 34 ans, reste un mystère pour les agences de renseignement américaines. Dennis Rodman, l'excentrique ancienne star de la NBA, reste l'Américain le plus célèbre à avoir rencontré cet énorme fan de basket-ball, fort de ses cinq voyages - minimum - en Corée du Nord pour saluer son «ami pour la vie».

Mais la passion du Nord-Coréen pour la NBA ne l'a pas empêché l'année dernière de menacer de frapper les États-Unis avec son arsenal nucléaire. Le renseignement américain a alors conclu à une profonde méconnaissance du reste du monde, celui qui entoure la Corée du Nord.

Kim ne se rend pas compte du risque qu'il fait encourir à son pays, disaient-ils. En décembre, le directeur de la CIA Mike Pompeo se demandait s'il recevait «des conseils avisés» de ses proches.

Mais pour Scott Snyder, spécialiste de la Corée au Conseil sur les relations internationales, les dernières semaines laissent penser que l'héritier de Kim Jong Il pèse mieux ses décisions. Le début d'année 2018 a ainsi vu la Corée du Nord défiler avec le Sud aux JO de Pyeongchang et Kim proposer de suspendre son programme nucléaire le temps des négociations avec Donald Trump.

«C'est sûr que maintenant il est bien conseillé », explique M. Snyder à l'AFP, en indiquant que la proposition du dirigeant sur son programme nucléaire a été faite avant que Pyongyang ait pu totalement faire preuve de sa capacité à bombarder les États-Unis, un Rubicon à ne pas franchir pour Washington.

«Vision stratégique»

Pour Joseph DeTrani, ancien envoyé américain pour les pourparlers sur le nucléaire nord-coréen, un changement est particulièrement notable chez Kim: il semble plus conscient de la nocivité des sanctions internationales qui frappent son pays et mettent à mal son peuple.

«Il semble être rationnel, un peu imprévisible et impitoyable», mais certainement pas inconséquent, relève-t-il.

Michael Madden, qui travaille pour le site spécialisé North Korea Leadership Watch, estime que Kim entre même dans une nouvelle phase.

Depuis qu'il a pris les rênes du pays à la mort de son père en 2011, il a passé ses six premières années au pouvoir à affirmer son autorité, notamment en renforçant ses capacités de surveillance internes et en réduisant l'influence de l'armée. Il est également accusé d'avoir liquidé des dizaines d'opposants.

Cela n'empêche pas son régime, assure Michael Madden, d'être « plus souple qu'on ne l'imagine ». La preuve en est, selon lui, le dîner de lundi avec les émissaires sud-coréens où il a affiché son vernis social en souriant et faisant preuve d'humour, sa femme à ses côtés - fait suffisamment rare pour être souligné. Les vidéos et photos de la rencontre ont très rapidement été publiées par Pyongyang.

Pour l'ancien diplomate américain Bill Richardson, qui a rencontré son père Kim Jong Il plusieurs fois, le dirigeant de 34 ans est certes imprévisible, un qualificatif dont est également affublé Donald Trump, mais il a été surtout «sous-estimé».

«J'ai longtemps pensé qu'il avait une idée derrière la tête, des plans à long terme, et c'est clairement le cas. Il est passé de leader qui veut lancer des bombes à un homme doté d'une vision stratégique», analyse-t-il.

Kim serait sur le point de réussir ce dont son père et son grand-père ont toujours rêvé: être traité en égal par Washington.