Floride : la NRA dépose une poursuite contre la nouvelle loi sur les armes à feu

Agence QMI 09-03-2018 | 21h07

La NRA a déposé une poursuite contre la nouvelle loi sur le contrôle des armes à feu en Floride, aussitôt qu'elle est entrée en vigueur, vendredi.

Le puissant lobby des armes à feu prétend que les personnes respectueuses des lois seraient pénalisées «pour des actes criminels commis par des individus dérangés».

«Protéger nos écoles et respecter les droits constitutionnels des Américains ne sont pas mutuellement exclusifs», a affirmé un porte-parole du National Rifle Association (NRA), Chris W. Cox, ainsi que le rapporte la chaîne CNN.

La nouvelle loi hausse notamment l'âge minimum pour la possession d'armes dans l'État de 18 à 21 ans et octroie plus de pouvoirs aux policiers pour saisir des armes et des munitions chez les personnes mentalement instables. Elle débloque aussi une somme de 67 millions $ pour armer des professeurs.

Son adoption fait suite au massacre de 14 adolescents et de trois professeurs lors d'une tuerie dans une école secondaire de Parkland.

La poursuite de la NRA soutient que la loi contrevient à la constitution américaine.