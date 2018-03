La Chine appelle les États-Unis et la Corée du Nord à dialoguer «au plus vite»

AFP 07-03-2018 | 22h19

PÉKIN | La Chine a appelé jeudi les États-Unis et la Corée du Nord « à dialoguer au plus vite », à l'heure où Pyongyang serait prêt à des négociations avec Washington sur la question longtemps taboue de sa dénucléarisation.

« Nous appelons toutes les parties, notamment les États-Unis et la Corée du Nord, à entrer en contact et à dialoguer au plus vite », a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'une conférence de presse.

Selon Séoul, Pyongyang s'est dit prêt à discuter avec les autorités américaines et à renoncer à ses bombes atomiques et ses missiles balistiques en échange de garanties sur sa sécurité, dernier épisode du rapprochement amorcé dans la péninsule à l'occasion des JO d'hiver.