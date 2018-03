L'Otan affirme que les troupes resteront « à la demande de l'Irak »

AFP 05-03-2018 | 13h18

BAGDAD | Le secrétaire général de l'Otan a affirmé lundi que des troupes des pays membres de l'organisation resteraient en Irak « à la demande » des autorités de Bagdad, quatre jours après que le Parlement irakien a réclamé « un calendrier de retrait des forces étrangères ».

« Nous sommes ici parce que l'Irak veut que nous le soyons, nous ne sommes pas ici sans le consentement et l'invitation de l'Irak », a affirmé Jens Stoltenberg à l'AFP lors d'une rare visite à Bagdad, au cours de laquelle il a rencontré le Premier ministre Haider al-Abadi.

« Nous avons reçu une demande écrite du Premier ministre Abadi », a-t-il martelé. « Nous ne resterons pas plus longtemps que nécessaire ».

Les troupes des 19 pays membres de l'Otan « ont intensifié leurs entraînements » des troupes irakiennes, « notamment en terme de déminage, de médecine militaire et de maintenance de l'équipement », a-t-il expliqué, trois mois après que l'Irak a déclaré la « fin » de la guerre contre le groupe Etat islamique (EI).

M. Stoltenberg a salué « une énorme transformation » des forces irakiennes, passées de la débandade en 2014 face aux jihadistes -qui s'emparaient alors d'un tiers du pays- à la reprise en main de la totalité des centres urbains fin 2017.

En outre, l'Otan va « former des formateurs aussi longtemps que nécessaire pour être sûr que l'EI n'émerge pas de nouveau », a-t-il poursuivi. A cet effet, l'Otan va également aider l'Irak à « établir des écoles et académies militaires » et « travailler à des réformes institutionnelles, notamment la lutte contre la corruption ».