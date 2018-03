Acier/Aluminium: Trump promet d'annuler les taxes si un ALÉNA «juste» est signé

AFP 05-03-2018 | 07h52

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il reviendrait sur son idée hautement controversée d'imposer prochainement de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium à condition qu'un nouvel accord de libre-échange nord-américain Aléna « juste » soit signé.

« Nous avons de profonds déficits avec le Mexique et le Canada. L'ALÉNA, qui est en cours de renégociation en ce moment même, a été un mauvais accord pour les États-Unis. Énormes délocalisations d'entreprises et d'emplois. Les taxes sur l'acier et l'aluminium seront retirées uniquement si un nouvel accord juste de l'ALÉNA est signé », a écrit Donald Trump sur Twitter.

« Aussi, le Canada doit bien mieux traiter nos agriculteurs. Très restrictif », a-t-il ajouté, après avoir à plusieurs reprises critiqué son voisin du nord, notamment sur sa production de lait.

« Le Mexique doit en faire beaucoup plus pour empêcher les drogues d'inonder les États-Unis. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Des millions de gens sont dépendants et meurent », a-t-il poursuivi.

Les trois membres de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) - États unis, Mexique et Canada - sont engagés dans un septième et difficile round de renégociation, qui doit s'achever ce lundi. Donald Trump a par le passé qualifié cet accord de « désastre » pour les emplois aux États-Unis.

Le président américain a annoncé au débotté la semaine dernière qu'il comptait imposer prochainement des droits de douane de 25 % pour l'acier et de 10 % pour l'aluminium, provoquant un tollé mondial, notamment en Europe.

Il a accentué sa rhétorique protectionniste au cours du week-end en évoquant dans un tweet une taxe sur les importations de voitures européennes si l'UE ripostait à sa décision d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium.