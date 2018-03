Walmart relève l'âge de vente des armes à 21 ans

AFP 28-02-2018 | 19h15

Le géant américain de la distribution Walmart a annoncé mercredi qu'il relevait l'âge de vente des armes dans ses magasins à 21 ans après la fusillade qui a fait 17 morts dans le lycée de Parkland en Floride.

«Compte tenu des récents évènements, nous avons revu notre politique sur les armes à feu. De ce fait, nous augmentons l'âge pour acheter des armes à feu et des munitions à 21 ans», a déclaré Walmart dans un communiqué.

Depuis 2015, l'entreprise ne vend plus de fusils d'assaut semi-automatiques. Elle ne vend également pas d'armes de poing, sauf en Alaska. Son but a toujours été de servir «les sportifs et les chasseurs», rappelle-t-elle.

Après la fusillade dans le lycée de Marjory Stoneman Douglas le 14 février, beaucoup s'étaient émus du fait que le tireur, âgé de 19 ans, ait pu acheter un AR-15 alors qu'il n'avait pas encore les 21 ans requis pour consommer légalement de l'alcool aux États-Unis.