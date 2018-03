3 arrestations dans l'enquête sur une explosion

AFP 28-02-2018 | 15h00

Trois hommes ont été arrêtés mercredi, soupçonnés d'homicide involontaire, dans le cadre de l'enquête sur une explosion qui a pulvérisé dimanche soir un immeuble de Leicester (centre de l'Angleterre), coûtant la vie à cinq personnes, a annoncé la police.

Les trois hommes, tous âgés d'une trentaine d'années, ont été interpellés en fin d'après-midi et «sont interrogés par des enquêteurs», a précisé la police du Leicestershire.

«Un homme vient de l'Est-Anglie, le deuxième du Nord-Ouest du pays et le troisième des Midlands de l'Est», a ajouté la police, selon laquelle aucun autre détail ne sera pour le moment rendu public.

La police demande «aux médias et au public de ne pas se perdre en conjectures sur l'identité des personnes arrêtées, les circonstances qui ont pu conduire à leur arrestation et la cause de l'explosion» et dit n'avoir «aucune preuve que les événements de dimanche soir sont en quelque sorte liés au terrorisme».

Une mère de famille de 46 ans et deux de ses enfants, âgés de 17 et 18 ans, ont péri dans l'explosion, suivie d'un incendie, qui a ravagé le bâtiment. La famille vivait dans un appartement situé au-dessus d'un commerce.

La petite-amie d'un des fils, âgée de 18 ans, et une employée du magasin situé au rez-de-chaussée, âgée de 22 ans, ont également perdu la vie.

Cinq personnes ont en outre été blessées dans l'incident.