Retour à l'école Marjory Stoneman Douglas: «je n'ai pas peur»

AFP 28-02-2018 | 09h46

PARKLAND | «Je n'ai pas peur», affirme Sean Cummings du haut de ses 16 ans, s'apprêtant à retourner dans son école de Marjory Stoneman Douglas de Parkland en Floride, où 17 personnes ont été abattues il y a seulement deux semaines.

«Je n'ai pas peur. Seulement ça fait bizarre de revenir après tout ce qui s'est passé», confie le jeune homme à l'AFP.

«Je me dis qu'on est mieux protégé que n'importe quelle autre école mais cela fait une drôle d'impression de revoir tout le monde sur place et tous ces policiers», ajoute le jeune homme.

Mais il est heureux de revenir. «C'est sympa que tout le monde soit là. Je pense que ça va être sympa de revoir tous mes profs. Ça va faire du bien de revenir», poursuit-il.

Mercredi a été décrété jour de rentrée officiel pour tous les élèves de ce lycée réputé de Parkland où Nikolas Cruz, un ancien élève de 19 ans, a abattu 17 personnes le jour de la Saint-Valentin avec un fusil d'assaut semi-automatique.

Les enseignants étaient déjà venus ces derniers jours pour se préparer et, dimanche, l'école avait organisé une journée d'orientation pour permettre aux élèves et parents de récupérer des affaires laissées dans la panique de l'évacuation.

Les élèves ne sont pas restés les bras croisés après cette énième tuerie dans une école américaine et une partie d'entre eux s'est mobilisée pour tenter de convaincre les élus de Floride mais aussi à Washington qu'il fallait faire bouger les choses en matière de réglementation des armes.

Si les élus républicains --majoritaires en Floride comme au Congrès-- se montrent peu enclins à s'opposer à la NRA, le très puissant lobby des armes, de nombreuses entreprises ont-elles commencé à agir.

Mercredi matin, Dick's Sporting Goods, l'une des plus grande chaînes de distribution de produits destinés à la chasse, la pêche et aux activités de loisir en plein air des États-Unis a annoncé qu'elle cessait immédiatement la vente de fusils d'assaut et qu'elle ne vendrait plus aucune arme aux moins de 21 ans.