Jared Kushner, gendre de Trump, perd l'accès aux informations top secret

AFP 27-02-2018 | 17h32

Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, n'a désormais plus accès aux informations classifiées les plus sensibles de la Maison Blanche, ont indiqué mardi des sources proches du dossier.

M. Kushner, qui est marié à Ivanka Trump, fille ainée du président américain, est chargé en particulier des négociations sur le processus de paix israélo-palestinien.

Il avait jusqu'ici accès aux informations les plus sensibles mais ne disposait pour ce faire que d'une autorisation temporaire.

Or l'exécutif américain a décidé de revoir les procédures en place après les révélations sur un autre conseiller ayant travaillé pendant des mois au plus près de Donald Trump sans avoir obtenu un feu vert complet à l'issue des vérifications auxquelles se soumettent les employés de la Maison Blanche.

Ce dernier, Rob Porter, a été contraint à la démission en raison d'accusations de violences conjugales formulées par ses deux ex-épouses.

Les services de John Kelly, secrétaire général de la Maison Blanche, ont renvoyé à un communiqué qu'il avait diffusé la semaine dernière et où il réaffirmait sa confiance au gendre du président, sans autres précisions.

«Comme je l'ai dit à Jared il y a quelques jours, j'ai pleinement confiance dans sa capacité à mener à bien ses tâches en matière de politique étrangère, notamment concernant nos efforts sur le processus de paix israélo-palestinien et la question de nos relations avec le Mexique», écrivait-il.