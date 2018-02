Pays-Bas: un bébé de six mois enlevé par ses parents

AFP 26-02-2018 | 09h00

LA HAYE | Un bébé de six mois a été enlevé lundi matin par ses parents sur le stationnement d'un supermarché à Eersel, dans le sud des Pays-Bas, a indiqué la police, soulignant que « la sécurité de l'enfant est en danger ».

La petite Hannah Simons a été arrachée « avec violence » des bras d'une femme qui en avait la garde, a fait savoir la police dans un communiqué.

Les forces de l'ordre ont déclenché l'alerte Amber, un système d'avertissement national pour les cas d'enlèvement et de disparition d'enfants, et sont à la recherche des parents de l'enfant, Rowan Simons et Kim de Laat.

Hannah a été retirée de la garde de ses parents par les services de contrôle parental, d'après l'agence de presse néerlandaise ANP.

« La police demande des informations concernant l'endroit où ils pourraient résider et conseille de ne pas s'approcher des parents, mais plutôt d'appeler la police », a-t-elle ajouté, diffusant des photos de l'enfant et de ses parents ainsi que d'un véhicule Mercedes sombre.