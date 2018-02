La NRA, lobby des armes, dénonce la «politisation honteuse» de la tuerie en Floride

AFP 22-02-2018 | 11h07

National Harbor | Le chef du puissant lobby américain des armes, la NRA, a dénoncé jeudi la «politisation honteuse de la tragédie» par les militants anti-armes après la fusillade qui a fait 17 morts la semaine dernière dans une école secondaire de Floride et ravivé le débat sur les armes aux États-Unis.

«Leur but est d'éliminer le second amendement et notre liberté de porter des armes pour qu'ils puissent éradiquer toutes les libertés individuelles», a déclaré Wayne LaPierre, patron de la la National Rifle Association, en référence au droit constitutionnel à porter des armes.

«La politisation honteuse de la tragédie, c'est une stratégie classique sortie tout droit du manuel d'un mouvement toxique», a-t-il lancé sur l'estrade de la Conservative Political Action Conference (CPAC), un événement annuel réunissant les conservateurs américains près de Washington.