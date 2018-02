Plus de 24 degrés à New York, un record pour février

AFP 21-02-2018 | 15h29

NEW YORK | La ville de New York connaissait mercredi un record de chaleur pour le mois de février, avec une température de plus de 24 degrés Celsius en début d'après-midi à Central Park, a indiqué une météorologue du National Weather Service.

«Nous sommes à 24,4 degrés, c'est un record pour New York», a indiqué Faye Morrone, alors que beaucoup de New-Yorkais prenaient leur pause-déjeuner dehors, en chemises sous le soleil.

Le précédent record pour un 21 février était de 20 degrés, enregistré en 1930, a précisé Faye Morrone.

Les températures de mercredi représentent aussi un record pour l'ensemble du mois de février, où le précédent record, atteint en 1930 et 1985, était de 23,88 degrés.

Ces températures de fin de printemps, qui baignent une large partie du nord-est des États-Unis après un épisode de neige samedi, ne devraient cependant pas durer.

Dès jeudi, les températures devraient revenir dans des zones plus proches de la normale, avec une température maximale attendue de 7,2 degrés, a précisé Mme Morrone.