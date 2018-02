Tuerie de Floride: les Clooney donnent 500 000 dollars pour une manifestation

AFP 20-02-2018 | 11h39

NEW YORK | George et Amal Clooney vont faire don de 500 000 dollars pour aider à organiser la manifestation pour le contrôle des armes à feu annoncée pour le 24 mars à Washington, après la fusillade dans un lycée de Floride qui a fait 17 morts.

« Amal et moi sommes si inspirés par le courage et l'éloquence de ces jeunes garçons et filles du lycée Stoneman Douglas », a indiqué George Clooney dans une déclaration transmise à l'AFP par son agent.

« Notre famille sera présente le 24 mars aux côtés de cette génération incroyable de jeunes gens venus de tout le pays, et aux noms de nos enfants Ella et Alexander, nous faisons don de 500 000 dollars pour aider à financer cet évènement fondateur. La vie de nos enfants en dépend », a-t-il ajouté.

De Jennifer Lopez à Luis Fonsi en passant par Kim Kardashian ou Ellen De Generes, plusieurs célébrités américaines sont montées au créneau depuis la fusillade de Parkland mercredi pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu.

Les responsables politiques américains sont profondément divisés sur ce sujet, ce qui a empêché l'adoption de lois significatives ces dernières années, malgré la multiplication des fusillades en milieu scolaire à travers le pays.

Des élèves rescapés de la fusillade de Parkland ont annoncé dimanche qu'ils manifesteraient le 24 mars lors d'une » Marche pour nos vies » destinée à réclamer un contrôle plus strict sur les armes à feu.