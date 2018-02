La Corée du Nord pourrait accueillir les Jeux asiatiques d'hiver avec le Sud

AFP 20-02-2018 | 06h07

SÉOUL | La Corée du Nord pourrait accueillir conjointement avec le Sud les Jeux asiatiques d'hiver 2021, a déclaré mardi un haut responsable sportif nord-coréen au moment où l'équipe unifiée de hockey des deux pays disputait son dernier match olympique.

Les JO d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, ont été l'occasion pour le Nord de mener une vaste offensive de charme. Pyongyang a dépêché au Sud des athlètes, des pom-pom girls et la soeur de son dirigeant Kim Jong Un pour participer aux Jeux et rencontrer le président sud-coréen Moon Jae-in.

Ce climat de détente tranche singulièrement avec les fortes tensions qui ont secoué la péninsule au cours des deux années précédentes, quand le Nord menait tirs de missiles balistiques et essais nucléaires.

Le gouverneur de la province de Gangwon, qui comprend Pyeongchang, avait déclaré dimanche qu'il envisageait une candidature des deux Corées pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver 2021, ajoutant que la station de ski nord-coréenne de Masikryong pourrait être un atout.

Chang Ung, membre nord-coréen du Comité international olympique (CIO) a jugé cette idée « suffisamment possible », selon l'agence sud-coréenne Yonhap. « Puisqu'un plus petit nombre de pays participent aux Jeux asiatiques, ce serait plus facile que les JO », a-t-il dit à Pékin, sur le chemin du retour vers Pyongyang.

Dans le passé, les spéculations sur l'organisation conjointe d'événements sportifs n'ont débouché sur rien.

M. Chang a également jugé que l'organisation des JO de Pyeongchang était « parfaite »: « Les JO sont un grand succès grâce à l'unité du peuple coréen ».

Les Jeux asiatiques d'hiver ont lieu tous les quatre ans. L'hôte de l'édition 2021 doit être choisi lors des Jeux asiatiques d'été, qui auront lieu en août en Indonésie.