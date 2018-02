Scandale sexuel: Oxfam présente ses excuses aux autorités haïtiennes L'ancien directeur d'Oxfam en Haïti a reconnu en 2011 avoir payé des prostituées, selon un rapport interne

AFP 19-02-2018 | 14h11

Une délégation de l'organisation britannique Oxfam, engluée dans un scandale impliquant des employés accusés d'avoir eu recours à des prostituées ou de harcèlement et d'intimidation, a présenté lundi directement les excuses de l'ONG aux autorités haïtiennes.

«Nous sommes venus ici pour partager le rapport (interne de l'ONG) avec le ministre (de la Planification) et pour exprimer notre honte et nos excuses au gouvernement haïtien et à la population haïtienne pour ce qu'il s'est passé», a déclaré Simon Ticehurst, directeur régional d'Oxfam pour l'Amérique Latine et les Caraïbes.