France : le tueur en série Michel Fourniret avoue deux meurtres de femmes

AFP 16-02-2018 | 13h43

Paris | Le tueur en série français Michel Fourniret a avoué avoir tué deux femmes au début des années 90, la Britannique Joanna Parrish et la Française Marie-Angèle Domece, au cours de récentes auditions devant le juge d'instruction, a déclaré vendredi à l'AFP l'avocat de la famille Parrish.

« Il a fait des aveux circonstanciés et réitérés. Il reconnaît clairement et à plusieurs reprises avoir tué Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece », a affirmé Didier Seban, l'avocat de Joanna Parrish, après avoir été reçu dans la matinée par le magistrat. Surnommé « l'ogre des Ardennes », Michel Fourniret a été condamné à la perpétuité en 2008 pour les meurtres de sept jeunes filles.