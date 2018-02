Fusillade en Floride: ce que l'on sait

AFP 16-02-2018 | 12h31

Parkland | Un jeune Américain, Nikolas Cruz, a abattu 17 personnes mercredi dans son ancien lycée à Parkland, au nord de Miami (Floride), commettant l'une des pires tueries de l'histoire moderne américaine pour des raisons encore inexpliquées.

Le massacre

Nikolas Cruz s'est présenté mercredi peu après 14H15 (19H15 GMT) à l'heure de la sortie des cours devant son ancien lycée Marjory Stoneman Douglas, un complexe de 3.000 élèves. Il a sorti de son sac un fusil d'assaut AR-15 et a tiré pendant six minutes des rafales dans les couloirs du bâtiment, faisant 17 morts et une quinzaine de blessés. Puis il s'est débarrassé de son arme et a profité de la confusion pour se mêler aux élèves évacués et s'échapper. Il a été arrêté une heure et demie plus tard par la police dans une commune voisine, après s'être acheté à boire et avoir fait une pause dans un McDonald's.

Le tireur

Sur la photo diffusée par la police, on voit un adolescent blanc aux cheveux châtain coupés courts, aux yeux noisette, aux oreilles décollées et au visage parsemé de taches de rousseur.

Né le 24 septembre 1998 à Margate (Floride), Nikolas Jacob Cruz a été adopté à sa naissance avec son frère Zachary par un couple de cinquantenaires, Roger et Lynda Cruz. Les voisins ont décrit un enfant au comportement difficile et parfois violent, à la limite de l'autisme. Il a été marqué par la mort de son père adoptif en 2004, puis par celle de sa mère adoptive fin 2017. Il était depuis hébergé dans la famille d'un ancien copain de classe où il avait sa propre chambre.

Décrit comme un adolescent «solitaire» et «bizarre» par des élèves du lycée, il avait été renvoyé en fin d'année dernière pour des problèmes de comportement selon la direction. Des élèves ont évoqué une bagarre avec le nouveau copain de son ex-petite amie, d'autres le port d'un couteau dans l'enceinte de l'établissement.

Le chef d'un groupuscule d'extrême droite basé dans le nord de l'État a affirmé que le jeune homme était un militant de son groupe, avant de faire machine arrière. Inculpé jeudi de 17 meurtres avec préméditation, il n'a donné aucune explication sur les raisons de son acte.

Les victimes

Parmi les 17 victimes, on compte des élèves mais aussi un professeur et des entraîneurs.

Nicholas Dworet (17 ans), Joaquin Oliver (17 ans), Gina Montalto (14 ans), Carmen Schentrup (16 ans), Meadow Pollack (18 ans), Peter Wang (15 ans), Luke Hoyer (15 ans), Alaina Petty (14 ans), Jaime Guttenberg (14 ans), Martin Duque Anguiano (14 ans), Alyssa Alhadeff (14 ans), Helena Ramsay (17 ans), Cara Loughran (14 ans), Alexander Schachter (14 ans), Aaron Feis (37 ans, entraîneur-adjoint de l'équipe de football américain et garde de sécurité), Scott Beigel (35 ans, professeur de géographie), Christopher Hixon (49 ans, entraîneur de l'équipe de lutte).

L'arme

Fasciné par les armes --plusieurs photos figurent sur un compte Instagram lui étant attribué--, Nikolas Cruz avait acheté légalement son fusil semi-automatique Smith&Wesson M&P15 en février 1997 dans une armurerie de Coral Springs, en Floride.

Sa famille d'accueil avait accepté qu'il garde son fusil mais en l'entreposant dans une boîte fermée à clé. Le fusil de modèle AR-15 est l'une des armes les plus vendues aux Etats-Unis et a été utilisé lors de plusieurs fusillades de grande ampleur: à l'école Sandy Hook (26 morts) en 2012, à San Bernardino (14 morts) en 2015, à Orlando (49 morts) en 2016 ou à Las Vegas (58 morts) en 2017.