Fusillade dans une école de Floride: mort en tentant de sauver des élèves

TVA Nouvelles 15-02-2018 | 08h44

Au lendemain de la tuerie qui a fait au moins 17 morts à l'école Marjory Stoneman Douglas en Floride, une première victime a été formellement identifiée.

Aaron Feis a perdu la vie en tentant de sauver celle d'autres élèves. L'homme de 37 ans, père d'un enfant, a servi de bouclier humain quand Nikolas Cruz a fait irruption dans l'établissement d'enseignement.

Aaron Feis était entraîneur de l'équipe de football de l'école, en plus d'agir comme agent de sécurité. Son décès a été confirmé sur le compte Twitter de l'équipe. «Il est mort en héros et il

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories

Selon sa biographie sur le site de l'école, Feis a joué pour l'équipe de football des Eagles de 1995 à 1998. Depuis 2002, il travaillait à l'école Marjory Stoneham Douglas et y entraînait des équipes sportives.