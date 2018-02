La fusillade devant le siège de la NSA ne semble pas être «liée au terrorisme»

AFP 14-02-2018 | 13h31

WASHINGTON | La fusillade qui a eu lieu mercredi matin devant le siège de l'agence américaine de renseignement NSA, après qu'un véhicule a tenté d'en forcer l'entrée, ne semble pas être «liée au terrorisme», a expliqué un agent du FBI chargé de l'affaire.

Les trois personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture ont été arrêtées, et l'une d'entre elles a été hospitalisée, a détaillé Gordon Johnson, l'agent responsable de l'enquête.

«Peu après 7h00 ce matin, un véhicule a essayé de pénétrer sans autorisation sur le site sécurisé de la NSA à Fort Meade, dans le Maryland», a déclaré la NSA dans un communiqué, précisant que la situation était « sous contrôle » et qu'il n'y avait « plus de menace pour la sécurité».

«Des coups de feu ont été tirés», ajoute l'agence de sécurité nationale, qui explique également: « Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital, mais les premiers éléments de l'enquête n'indiquent pas pour l'instant que ces blessures sont dues à des coups de feu».

Une enquête est en cours, et a été confiée au FBI. L'identité du ou des tireurs des coups de feu et la nature des blessures n'ont pas encore été clairement établies.

Peu après la fusillade, la chaîne de télévision NBC Washington a diffusé des images aériennes d'un SUV noir, présentant des impacts de balle dans le pare-brise, encastré dans les barrières de béton qui protègent l'entrée de ce complexe ultra-sécurisé. Une personne menottée était assise sur le trottoir.

«Nous pouvons confirmer qu'une personne a été blessée et nous ne savons pas dans quelles circonstances », a indiqué un porte-parole de Fort Meade à l'AFP. Ce complexe militaire, situé à une demi-heure de route de Washington, est l'un des endroits les plus sécurisés du pays.

Inviolable

«Le président a été informé de la fusillade à Fort Meade. Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes qui ont été touchées », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

La National Security Agency est un organisme qui fait office de grandes oreilles parmi toutes les agences de renseignement américaines. Elle est notamment chargée de collecter et d'analyser toutes les formes de communication électronique.

En 2015, deux hommes travestis en femme avaient essayé de pénétrer en voiture dans l'enceinte de la célèbre et mystérieuse agence de renseignement. L'un d'entre eux avait été tué, et l'autre blessé.

La NSA était aussi l'une des agences américaines les plus secrètes jusqu'à ce que son ancien employé, l'informaticien et lanceur d'alertes Edward Snowden ne remette à la presse des millions de documents secrets en 2013. Les informations livrées par Snowden --depuis réfugié à Moscou-- ont mis en lumière les méthodes parmi les plus secrètes de l'agence pour écouter, intercepter et infiltrer les échanges sur les réseaux de communication et informatiques. Un coup terrible pour cette agence qui avait jusque-là une aura d'inviolabilité et une réputation impeccable.

Outre la NSA, l'immense complexe de Fort Meade accueille également le Cyber Command (le commandement militaire américain pour le cyberespace), et plusieurs autres agences américaines.