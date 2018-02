3 plaintes contre Weinstein remises au procureur

AFP 08-02-2018 | 20h09

LOS ANGELES | Trois plaintes pour agressions sexuelles visant le producteur américain Harvey Weinstein ont été transmises par la police de Los Angeles à la justice, a indiqué jeudi un porte-parole du bureau de la procureure.

Ces trois affaires, dont aucun détail n'a été fourni et dont on ne sait pas encore si elles relèvent d'accusations nouvelles ou déjà connues, « ont été présentées à notre bureau le 1er février par la police de Los Angeles concernant M. Weinstein et sont à l'étude », a affirmé dans un communiqué le porte-parole Greg Risling.

Le bureau de la procureure Jackie Lacey étudie également, selon les médias américains, d'autres affaires similaires qui lui ont été transmises par la police voisine de Beverly Hills.

Une centaine de femmes, grandes vedettes ou anonymes, accusent depuis plusieurs mois Harvey Weinstein de faits allant du harcèlement sexuel au viol.

Le producteur de 65 ans, qui faisait il y a quelques mois encore la pluie et le beau temps à Hollywood, a déclenché un scandale dont les répercussions sont ressenties partout dans le monde et dans tous les pans de la société.

Il fait l'objet d'enquêtes policières à New York et à Londres, même s'il nie avoir jamais eu de relation sexuelle non consentit avec ses accusatrices.

La procureure de Los Angeles a annoncé en novembre avoir mis sur pied une cellule spéciale pour examiner la déferlante d'accusations d'abus sexuels contre les grands noms de Hollywood.