Deux jihadistes de l'ÉI, complices de «jihadi John», capturés en Syrie

AFP 08-02-2018 | 17h07

Deux jihadistes britanniques de l'État islamique, complices de «jihadi John», ont été capturés en Syrie par les forces syriennes, a rapporté jeudi un responsable militaire américain.

Il s'agit de deux membres de la «cellule d'exécution» de l'ÉI qui avait été surnommée ««The Beatles». Ce quatuor est accusé d'être responsable de la détention et de la décapitation d'environ une vingtaine d'otages, notamment des Occidentaux parmi lesquels les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et le travailleur humanitaire américain Peter Kassig.