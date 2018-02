Drake fait le bonheur des clients dans une épicerie et on aurait voulu être là

Wenn 07-02-2018 | 12h03

Drake a surpris les clients d'un supermarché de Miami, en Floride, en annonçant qu'il allait payer leurs courses, mardi.

Le rappeur est entré dans le Sabor Tropical Supermarket avec son entourage et une équipe de tournage avant d'utiliser un mégaphone pour annoncer qu'il allait payer pour tout le monde.

Il semblerait qu'il y ait eu au moins 60 clients avec un panier maximum de 754$. À l'arrivée, l'opération caritative aurait coûté par moins de 500 000$ à l'artiste.

«Personne ne savait qu'il venait, on allait juste au supermarché, a déclaré Guille Deza, cliente du lieu. Les caméras étaient en train d'être installées et tout le monde se demandait ce qui était en train d'arriver. Il a pris des photos avec tous ceux qui lui ont demandé. Il a aidé les gens à trouver ce qu'ils cherchaient et les a encouragés à... acheter tout ce qu'ils voulaient et à remplir leurs caddies.»

Guille Deza a ajouté que le chanteur avait été extrêmement «gentil», et lui avait donné une franche poignée de main.

Une rumeur veut que cette opération soit destinée au futur clip de God's Plan.

Il s'agissait de la troisième opération de ce type organisée par Drake en l'espace de 48 heures. Lundi, il a fait un don de 25 000$ à la Miami Senior High School, offrant des vêtements de sa marque aux élèves, avant de faire un chèque de 50 000$ à une certaine Destiny Paris James pour payer ses frais de scolarité de l'Université de Miami.