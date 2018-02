Mexique/présidentielle: Facebook chargé de promouvoir la participation

AFP 06-02-2018 | 15h00

L'institut électoral mexicain (INE) a annoncé avoir signé un accord avec Facebook pour promouvoir la participation citoyenne à la prochaine élection présidentielle, le 1er juillet.

L'accord prévoit notamment la diffusion des «débats présidentiels par l'intermédiaire de Facebook Live, afin de mieux connaître les candidats et leurs propositions».

La plateforme, utilisée chaque mois par plus de 80 millions de Mexicains selon l'INE, incitera également les électeurs à se rendre aux urnes et les aidera à accéder aux informations utiles pour pouvoir voter.

«L'intégrité des élections est une priorité pour Facebook», a commenté dans le communiqué Juan de Dios Batiz, directeur des politiques publiques de Facebook pour l'Amérique latine.

«Nous sommes très contents de pouvoir travailler avec l'INE pour stimuler la participation citoyenne et faciliter la communication directe entre les citoyens et leurs représentants», a-t-il ajouté.

Le réseau social avait été critiqué lors de la campagne électorale de 2016 aux États-Unis. Il était accusé notamment d'avoir favorisé la victoire surprise de Donald Trump en faisant circuler des informations fantaisistes («fake news»).

On estime que 14 millions de jeunes Mexicains voteront pour la première fois le 1er juillet pour élire un nouveau président. Les mandats des sénateurs et députés, ainsi que de plusieurs gouverneurs et maires dans certains États du pays seront également en jeu.

Le jour de l'élection, Facebook mettra en place un espace pour faciliter le travail des journalistes et aider ceux voulant faire des interventions en direct.