Séisme de magnitude 6,4 à Taïwan: le bilan s'élève à 2 morts et plus de 100 blessés

AFP 06-02-2018 | 13h55

TAIPEI | Un hôtel s'est effondré à la suite d'un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mardi soir l'est de Taïwan, ont indiqué les autorités de l'île. Le bilan s'élève à 2 morts et plus de 100 blessés.

La secousse a été enregistrée à 23 h 50 locales à 21 km au nord-est du port de Hualien, a précisé l'institut géologique américain USGS.

Selon des médias locaux plusieurs bâtiments se sont effondrés, et une trentaine de personnes se sont retrouvées bloquées dans l'hôtel touché.

Le gouvernement taïwanais, citant les services des pompiers, a ajouté qu'un autre hôtel avait aussi été endommagé, sans faire à ce stade état de victimes.

L'USGS, organisme qui fait référence au niveau mondial en matière de tremblements de terre, a précisé que ce séisme avait été enregistré à une faible profondeur d'environ 9,4 km.

Plusieurs secousses variant de 5,3 à 6,1 avaient été ressenties ce dimanche, au large de l'île de Taïwan, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) et l'institut américain de géophysique USGS.

Plus de détails suivront.