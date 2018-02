Trump se dit «innocenté» dans l'enquête russe

AFP 03-02-2018 | 10h42

Washington | Le président américain Donald Trump a assuré samedi qu'une note très controversée et critique du FBI, rédigée et publiée par des républicains du Congrès, l'innocentait dans l'enquête russe, une «chasse aux sorcières» selon lui.

«La note innocente totalement "Trump" dans l'enquête. Mais la chasse aux sorcières russe continue indéfiniment», a tweeté le président en parlant de lui à la troisième personne.

«Après un an à chercher continuellement, pour ne RIEN trouver, (l'accusation de) collusion est morte», a-t-il asséné, ajoutant qu'il n'y avait également eu aucune «entrave» (à la justice).

La poursuite de l'enquête «est une honte pour l'Amérique», a conclu M. Trump, continuant par ces mots à mettre en cause l'intégrité des plus hauts échelons du ministère de la Justice et du FBI.

La note confidentielle en question, déclassifiée par le président contre l'avis de la police fédérale, décrit un abus de pouvoir présumé du FBI lors de la mise sur écoute d'un ancien membre de l'équipe de campagne du républicain avant l'élection de novembre 2016.

En permettant la publication de ce document, parcellaire et tendancieux selon des experts indépendants, M. Trump s'est attiré les foudres de l'opposition démocrate, qui brandit désormais le spectre d'une crise constitutionnelle.