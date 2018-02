Corée du Nord: le chef de l'ONU appelle à des discussions « sérieuses »

AFP 02-02-2018 | 16h52

NATIONS UNIES | Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi les parties prenantes dans la crise nucléaire nord-coréenne à des discussions « sérieuses », « absolument essentielles », selon lui pour mettre un terme au conflit.

Le secrétaire général des Nations unies a prévu de se rendre la semaine prochaine en Corée du Sud pour des entretiens avec les dirigeants sud-coréens et assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang.

Selon des sources diplomatiques, Antonio Guterres pourrait profiter de son séjour pour voir aussi des représentants de la Corée du Nord.

« Notre objectif reste une dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne », a déclaré le patron de l'ONU à des médias. « Pour cela, il est absolument essentiel que des discussions sérieuses se tiennent entre les acteurs clés dans ce processus et que l'ONU fasse tout ce qui est possible pour les encourager dans ce sens », a-t-il dit.

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre, car le conflit s'est achevé en 1953 sur un armistice et non sur un traité de paix. Vingt-deux athlètes nord-coréens doivent participer aux JO, dont 12 hockeyeuses sur glace arrivées la semaine dernière pour participer à une équipe unifiée.

Mardi encore, le président américain a une nouvelle fois mis en garde contre la menace nord-coréenne et ses programmes d'armement conventionnel et nucléaire. Donald Trump, engagé dans une guerre des mots avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, reste vague sur sa stratégie. Depuis un an, il a soufflé le chaud et le froid, menaçant de « détruire totalement » la Corée du Nord en cas d'attaque, mais se disant aussi, par moments, prêt au dialogue.

En 2017, à l'initiative de Washington, le Conseil de sécurité a imposé trois séries de sanctions économiques à la Corée du Nord qui touchent notamment ses exportations de charbon, de fer, sa pêche et son textile et limitent ses approvisionnements en pétrole. Ces mesures ont été décidées après des tirs de missiles et un essai nucléaire menés par Pyongyang.