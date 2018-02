Afrique du Sud: le millier de mineurs commencent à remonter à la surface

AFP 01-02-2018 | 22h17

THEUNISSEN | Un premier groupe de mineurs parmi le millier piégés sous terre depuis une trentaine d'heures en Afrique du Sud à la suite d'une coupure de courant sont remontés à la surface dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la compagnie minière Sibanye Gold.

« Le courant a été rétabli » et les opérations de secours ont pu débuter, a déclaré un porte-parole de Sibanye Gold, James Wellsted. « Le premier monte-charge a ramené un premier groupe de mineurs », a-t-il ajouté, alors que les mineurs secourus quittaient immédiatement les lieux en bus, apparemment sains et saufs, et que les opérations de secours se poursuivaient.