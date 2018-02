George Clooney a rencontré son épouse dans son salon

AFP 01-02-2018 | 08h57

George Clooney se trouvait dans sa résidence sur le lac de Côme en Italie avec ses parents quand un ami l'a appelé et lui a demandé s'il pouvait passer avec une amie. L'amie en question : Amal Alamuddin, devenue depuis Amal Clooney.

Lors de son apparition dans la nouvelle émission Netflix, My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, l'acteur de 56 ans a évoqué sa première rencontre avec sa femme, l'avocate Amal Alamuddin, en 2013. «C'est la chose la plus folle, a-t-il affirmé. Un ami en commun nous a dit : "Je m'arrête en passant et je peux amener une amie ?" Et je lui ai répondu : "Bien sûr". »

L'agent de l'acteur a d'ailleurs eu du flair. «Il m'a dit : "J'ai rencontré cette femme qui vient dans ta maison et que tu vas épouser", a ajouté George Clooney. Le plus drôle dans tout cela, c'est que ma mère et mon père étaient venus me voir, donc ils étaient présents, et nous avons juste discuté et sommes restés debout toute la nuit à parler et puis, vous savez, j'ai eu son adresse courriel parce qu'elle devait m'envoyer des photos de mes parents et puis, nous avons commencé à nous écrire...»

Toutefois, l'acteur a reconnu qu'il n'avait pas idée qu'Amal avait vraiment le béguin pour lui. «Je ne savais pas si elle voulait sortir avec moi. Je pensais juste, vous savez, que nous étions amis», a-t-il ajouté.

Le couple a scellé son union en septembre 2014 et Amal Clooney a donné naissance à leurs jumeaux l'an dernier.