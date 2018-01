La Chine dénonce la « mentalité de Guerre froide » de Trump

AFP 31-01-2018 | 08h36

PÉKIN | La Chine a exhorté mercredi les États-Unis à abandonner leur « mentalité de Guerre froide », après que le président américain Donald Trump a qualifié le géant asiatique de « rival » menaçant les intérêts de Washington.

« Nous faisons face à des régimes voyous, des groupes terroristes, et des rivaux comme la Chine et la Russie qui menacent nos intérêts, notre économie et nos valeurs », a déclaré mardi M. Trump devant le Congrès américain.

Face à eux, « la faiblesse est la voie la plus sûre vers le conflit », a-t-il précisé dans son premier discours « sur l'état de l'Union ». Cette allocution annuelle des présidents américains est suivie en direct par des dizaines de millions de téléspectateurs.

« Nous espérons que les États-Unis abandonnent leur mentalité de Guerre froide, qui est un concept dépassé », a réagi Hua Chunying, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

« La Chine espère travailler avec la partie américaine afin de réduire les différences de position, dans le respect mutuel, en se focalisant sur la coopération et la maîtrise des différends », a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse.

Interrogé sur le discours de Donald Trump, le Premier ministre chinois Li Keqiang a lui estimé mercredi que les intérêts communs des deux pays « dépassaient de loin nos différences et nos désaccords ».

Une relation bilatérale stable avec Washington « est également dans l'intérêt du monde entier », a-t-il estimé après un entretien avec son homologue britannique Theresa May, actuellement en visite officielle en Chine.