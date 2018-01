Washington prendra «bientôt» de nouvelles sanctions contre la Russie

AFP 30-01-2018 | 13h58

Washington | Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a affirmé mardi que les États-Unis allaient bientôt adopter des sanctions supplémentaires contre la Russie.

« Dans un futur proche, nous allons prendre des sanctions supplémentaires », a affirmé le ministre des Finances de Donald Trump devant une commission du Sénat.

« Ce sera dans quelques mois, peut-être dans un mois, je veux être prudent dans cet engagement », a-t-il souligné alors que l'administration Trump vient de publier une liste de responsables et d'hommes d'affaires russes susceptibles d'être sanctionnés, sans toutefois prendre de mesures pour l'instant.

M. Mnuchin a cependant démenti que ces sanctions « soient retardées ou levées ». « Je crois que c'est une caractérisation injuste de ce que nous avons fait (...). Nos prochaines sanctions seront basées sur l'important volume de travail que la communauté du renseignement a réalisé », a-t-il ajouté, alors que des sénateurs lui demandaient pourquoi l'administration n'avait pas encore agi.

Ces sanctions financières entendent punir Moscou de son ingérence supposée lors de la dernière élection présidentielle américaine.

Le Trésor a remis au Congrès un rapport « classé confidentiel de plusieurs centaines de pages » ainsi qu'une liste « non classifiée » de plus de 200 noms, dont 114 officiels et 96 hommes d'affaires, dont certains proches de Vladimir Poutine.

Cette liste qui comporte des oligarques russes ayant une fortune estimée à plus d'un milliard de dollars s'inspire de plusieurs sources, dont le magazine Forbes, a reconnu à l'AFP un porte-parole du Trésor.