Le talent caché de la duchesse de Cambridge

TVA Nouvelles 30-01-2018 | 10h15

La duchesse de Cambridge possède de nombreux talents. Reconnue pour ses aptitudes en photographie, elle ne rate également pas une occasion de faire valoir ses habiletés sportives.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont entamé mardi leur voyage officiel à Stockholm avec une joute amicale de «bandy», un dérivé du hockey sur glace très populaire dans les pays nordiques.

Enceinte de six mois, la duchesse, qui a joué au hockey sur gazon durant toute son adolescence, a pris un malin plaisir à s'élancer sur la glace munie de son bâton. Elle en a surpris plus d'un en marquant un but.

Son mari, le prince William, a également participé à la joute en inscrivant deux buts contre une équipe locale.

En visite du côté de la Suède et de la Norvège pour quatre jours, le couple royal a plusieurs rencontres diplomatiques prévues à leur agenda.

Le début de l'année s'annonce chargé pour le duc et la duchesse de Cambridge avec la venue de leur troisième enfant prévu pour le mois d'avril.