Indignation de Donald Trump Jr et de l'ambassadrice à l'ONU

AFP 29-01-2018 | 07h56

Le tour très politique pris dimanche soir par la cérémonie des Grammy Awards à New York a suscité une salve de messages indignés de la part du fils du président Donald Trump et de l'ambassadrice américaine aux Nations unies Nikki Haley.

Le présentateur de la retransmission, James Corden, a fait lire à des chanteurs, mais aussi Hillary Clinton des passages du livre polémique «Fire and Fury: Inside the Trump White House» («Le feu et la fureur: Trump à la Maison-Blanche»), qui brosse un tableau apocalyptique de la première année de l'administration Trump à la Maison-Blanche.

Dans ce livre publié début janvier, le journaliste Michael Wolff présente le président comme mal informé, intellectuellement limité et instable.

Donald Trump Jr, fils du président, a rétorqué sur Twitter: «lire un extrait d'un livre de #fakenews aux Grammys semble fournir une grande consolation pour avoir perdu la présidence».

Selon lui, plus Mme Clinton apparaît à la télévision «plus le peuple américain réalise combien c'est formidable d'avoir en poste @realDonaldTrump».

L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley, n'a pas évoqué Mme Clinton, mais a estimé que les musiciens avaient fait une fausse note.

«J'ai toujours aimé la cérémonie des Grammys, mais voir des artistes lire ''Le Feu et la Fureur'' l'a tuée», a-t-elle écrit sur Twitter. «Ne gâchez pas la bonne musique avec des bêtises ordurières. Certains d'entre nous aiment la musique sans que la politique y soit mêlée».

La semaine dernière, Mme Haley avait démenti des rumeurs nées d'une interview donnée par Michael Wolff, selon lesquelles elle aurait une liaison avec le président.

Dans une vidéo retransmise durant la cérémonie des Grammys, des musiciens comme John Legend, Cher, Snoop Dogg, Cardi B et DJ Khaled ont lu de courts extraits du livre, assortis parfois de commentaires de leur cru.

Cardi B s'est exclamée, après un passage évoquant le président au lit avec un cheeseburger: «je ne peux pas croire ça».

À la fin de la vidéo, Hillary Clinton, rivale démocrate malheureuse de M. Trump à l'élection présidentielle de 2016, cite un passage selon lequel le président aime manger chez McDonald's et lance: «le Grammy est dans le sac».