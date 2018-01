Trump accuse les Palestiniens d'avoir «manqué de respect», entend suspendre l'aide

AFP 25-01-2018 | 11h07

DAVOS | Le président Donald Trump a estimé jeudi que les Palestiniens avaient « manqué de respect » aux États-Unis et annoncé la suspension de plusieurs centaines de millions de dollars d'aide, à moins qu'ils n'acceptent de participer à des pourparlers de paix sous l'égide de Washington.

« Ils nous ont manqué de respect la semaine dernière en refusant de recevoir notre excellent vice-président », Mike Pence, a déclaré M. Trump, lors d'une chaleureuse rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

« Nous leur avons donné des centaines de millions » et « cet argent ne leur sera plus versé à moins qu'ils ne s'assoient et négocient la paix », a-t-il ajouté.

Furieux après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, les dirigeants palestiniens ont décidé de snober le vice-président américain qui a effectué une courte tournée en Égypte, Jordanie et Israël du 20 au 23 janvier.

Fait exceptionnel, M. Pence est reparti mardi pour Washington sans avoir rencontré aucun d'entre eux.

« Le sujet le plus difficile des discussions était Jérusalem. Nous avons retiré Jérusalem (des pourparlers), donc nous n'avons plus à en discuter », a martelé Donald Trump.

« Nous avons une proposition de paix. C'est une excellente proposition pour les Palestiniens (...) nous allons voir ce qu'il se passe », a-t-il poursuivi.

Les Israéliens « veulent faire la paix et j'espère que les Palestiniens veulent faire la paix. S'ils le souhaitent, tout le monde sera satisfait au final », a-t-il conclu.

Le président américain a ravivé la vieille querelle sur Jérusalem le 6 décembre en annonçant reconnaître la ville comme la capitale d'Israël. Il rompait ainsi avec des décennies de consensus international selon lequel le statut final de la cité trois fois sainte --l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien-- devait être réglé par la négociation.

Depuis, 18 Palestiniens et un Israélien ont été tués dans des violences.

Pour la direction palestinienne, cette décision a achevé de discréditer les États-Unis dans le rôle de médiateur de l'effort de paix.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a gelé les contacts avec les responsables américains, cherchant ailleurs des soutiens dans sa quête d'un État indépendant.