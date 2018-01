Les offres d'adoption affluent pour les 13 jeunes torturés par leurs parents en Californie

AFP 24-01-2018 | 19h11

Les treize enfants et jeunes adultes qui ont été libérés il y a dix jours en Californie après avoir été maintenus captifs et torturés par leurs parents font l'objet de nombreuses offres d'adoption, ont indiqué les services sociaux.

La juge Emma Smith a par ailleurs signé mercredi un ordre interdisant tout type de contact à David et Louise Turpin avec leurs enfants jusqu'en 2021, sauf par l'intermédiaire de leurs avocats.

«Il y a eu des offres d'adoption, mais (...) cela ne veut pas dire que ça va aboutir» a indiqué à l'AFP Kimberly Trone, porte-parole des services sociaux du comté de Riverside, où vivaient David et Louise Turpin, 57 et 49 ans respectivement, jusqu'à leur arrestation le 14 janvier.

«Beaucoup de ces offres portent sur une adoption des 13 victimes», a-t-elle précisé, tout en notant qu'il restait beaucoup de choses à déterminer au tribunal.

Les 13 enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été libérés par la police au domicile de leurs parents, où ils étaient séquestrés, dans la petite ville de Perris, au sud-est de Los Angeles.

Les policiers les ont retrouvés dans l'obscurité, affamés et dans d'extrêmes conditions de saleté, certains enchainés à un lit. C'est l'une des filles, âgée de 17 ans, qui a donné l'alerte après avoir échappé à la surveillance des parents geôliers.

David et Louise Turpin sont visés par douze chefs d'accusation de torture --l'enfant de deux ans n'aurait pas été torturé et était bien nourri--, douze de séquestration, sept de maltraitance d'un adulte à charge et six de maltraitance ou négligence d'enfant.

Le couple a plaidé la semaine dernière non coupable de tous les chefs d'accusation, le procureur précisant que leurs 13 enfants ne pouvaient se doucher au maximum qu'une fois par an et n'avaient jamais vu de dentiste.

David Turpin est également poursuivi pour acte obscène sur un enfant de moins de 14 ans avec usage de la force, la menace ou la contrainte. Le procureur a précisé qu'il s'agissait de la façon dont le père avait ligoté l'une de ses filles.

Ils risquent la prison à perpétuité. La prochaine audience est prévue le 23 février.

D'après la procureure, les enfants ont tous été soumis à une forme de maltraitance prolongée, notamment des coups et des étranglements comme formes de punitions, outre l'absence de douches et de soins médicaux.

À l'entrée de celle qui est désormais surnommée dans la presse internationale «la maison de l'horreur», on trouvait mercredi des fleurs, des bougies, des animaux en peluche, et beaucoup de lettres et messages de soutien à l'attention des enfants Turpin: «nous sommes unis en soutien aux enfants Turpin», «souvenez-vous toujours que vous êtes de beaux enfants, vous êtes une bénédiction», etc.

«J'espère que dieu les aidera», dit à l'AFP Leslie, 38 ans, venue elle aussi déposer un mot. «J'espère que justice sera faite».