Liban: 17 Syriens fuyant la guerre morts dans une tempête de neige

AFP 23-01-2018 | 11h05

BEYROUTH | Au moins 17 Syriens sont morts en tentant de fuir leur pays déchiré par la guerre vers le Liban voisin pendant une tempête de neige survenue la semaine dernière, selon un nouveau bilan fourni mardi par un responsable de sécurité.

Le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 a fait plus de 340 000 morts et jeté des millions de déplacés et réfugiés sur la route de l'exil. Près d'un million d'entre eux ont trouvé refuge au Liban où ils vivent dans une extrême pauvreté, selon l'ONU.

L'armée et la Défense civile libanaises avaient indiqué vendredi avoir retrouvé les corps de 10 Syriens, dont deux enfants et six femmes. Mais le bilan s'est alourdi de jour en jour.

L'agence Nationale de l'Information ANI a rapporté la découverte mardi « du corps d'une réfugiée syrienne, morte de froid (...) à la frontière entre le Liban et la Syrie ».

Cette nouvelle découverte porte à 17 le nombre de corps retrouvés depuis vendredi, a précisé à l'AFP un responsable de la sécurité. La majorité d'entre eux se trouvaient dans le même secteur.

Le Liban et la Syrie partagent une frontière de 330 km, dépourvue de délimitation officielle à plusieurs endroits.

Fin novembre, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a recensé 997 905 réfugiés syriens enregistrés au Liban, en grande majorité des femmes et des enfants.

Durant les six dernières années, la pauvreté s'est accentuée chez ces réfugiés étranglés par les dettes, selon le HCR, avec 58 % des ménages vivant dans une extrême pauvreté -soit avec moins de 2,87 dollars par personne et par jour.