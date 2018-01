Le ranch Karolyi, du rêve olympique au cauchemar Nassar

AFP 19-01-2018 | 15h53

LOS ANGELES | Elles sont entrées au ranch Karolyi, usine à championnes de la gymnastique américaine, avec des rêves d'or. Elles en sont reparties, parfois, avec des titres et médailles, mais encore plus souvent brisées par les abus sexuels répétés du docteur Larry Nassar.

Au bout d'un long chemin de terre, perdu dans une imposante forêt, à 100 km au nord de Houston, le ranch Karolyi a longtemps été considéré comme le centre d'entraînement le plus réputé au monde.

Jusqu'à ce que les premières accusations d'abus sexuels, fin 2016, ne visent Larry Nassar, ostéopathe de l'équipe des États-Unis depuis 1996, avant d'en être le médecin en chef de 2005 à 2015.

Jusqu'à ce que la Fédération américaine de gymnastique annonce jeudi en plein procès, lors duquel M. Nassar encourt la prison à perpétuité, que le ranch Karolyi avait perdu son statut de centre d'entraînement olympique acquis en 2011.

« Notre priorité absolue porte sur nos sportives et leurs centres d'entraînement doivent refléter cela », a expliqué Kerry Perry, la présidente d'USA Gymnastics.

C'est pourtant dans ce domaine de 810 hectares, avec ses trois gymnases, son studio de danse, son hébergement et sa cantine pour 300 personnes, son lac et son improbable jardin zoologique avec des paons et chameaux que la reine de la gymnastique Simone Biles, quadruple championne olympique en 2016 à Rio, a été violentée et traumatisé par le Dr Nassar.

Même sort pour Aly Raisman, McKayla Maroney, Jordyn Wieber et Gabby Douglas, sacrées par équipes à Londres en 2012.

« Maltraitée »

Lorsqu'elle a rompu le silence lundi dernier et avoué qu'elle était l'une des 140 victimes du médecin, Simone Biles a aussitôt pensé au ranch Karolyi.

« Il est incroyablement difficile de revivre ces expériences et cela me brise encore plus le coeur de penser que, dans mon rêve de concourir à Tokyo 2020, je devrai sans cesse retourner dans le même centre de formation où j'ai été maltraitée », avait-elle avoué.

Biles et ses camarades de l'équipe des États-Unis n'auront donc pas à retourner au ranch Karolyi, mais les cauchemars restent.

Lorsqu'elles y ont été admises, pour des stages parfois de plusieurs semaines, avant les grandes échéances, elles ont pourtant réalisé un rêve: elles allaient s'entraîner sous la direction des époux Karolyi, la référence ultime.

Ce centre d'entraînement a été conçu --au propre comme au figuré, puisqu'il l'a construit de ses mains-- par Bela Karolyi l'entraîneur roumain qui a propulsé Nadia Comaneci au firmament olympique lors des JO-1976 de Montréal avec ses trois titres et son récital aux barres asymétriques crédité de la note maximale et inédite de 10.

En 1981, avec sa femme Marta, alors qu'ils sont en tournée aux États-Unis, ils font défection et tournent le dos au régime communiste pour s'installer près de Houston.

Huis clos

Ils conduisent Mary Lou Retton au titre olympique au concours général en 1984 à Los Angeles, une première pour une gymnaste américaine, puis décrochent l'or au concours par équipes des JO-1996 à Atlanta.

Les Karolyi sont vite incontournables, respectés et... craints: ils soumettent les adolescentes à un régime d'entraînement particulièrement éprouvant, physiquement et mentalement.

Éloignées de leur famille, elles trouvent de l'écoute et de la compréhension auprès du Dr Nassar, présenté par tous leurs entraîneurs comme un praticien hors pair pour soulager les maux de dos et autres bobos.

Sauf que, dans le huis clos du ranch Karolyi, les massages et manipulations dérapent avec des touchers vaginaux et des gestes masturbatoires.

Si les Karolyi et les responsables de la Fédération américaine assurent qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans le cabinet du Dr Nassar, le praticien a profité aussi de la culture du silence régnant dans la gymnastique à ce très haut niveau, où le moindre aveu de faiblesse peut priver d'une chance olympique.

Après le triomphe des JO-2016 (9 médailles, dont 4 en or), Marta Karolyi a abandonné à 75 ans son poste de responsable de haut niveau de la gymnastique américaine qu'elle avait hérité en 2001 de Bela.

La Fédération américaine devait initialement racheter le ranch, où les époux Karolyi vivent, pour le pérenniser, avant de se raviser lorsque l'affaire Nassar a éclaté.