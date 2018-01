Tempête dans le nord de l'Europe: 8 morts, le trafic aérien et ferroviaire perturbé

AFP 18-01-2018 | 13h54

Berlin | La violente tempête «Friederike» a fait huit morts en Europe du Nord dont cinq en Allemagne, où le trafic ferroviaire grandes lignes a été complètement suspendu jeudi.

La compagnie de chemins de fer Deutsche Bahn «suspend tout le trafic grandes lignes», a déclaré un de ses porte-parole à l'AFP, ajoutant que la mesure devrait durer «au moins toute la journée».

Après avoir paralysé le trafic ferroviaire dans l'ouest de la première économie européenne, la tempête Friederike s'est dirigée vers l'est avec des vents soufflant à plus de 130 km/h, ont précisé les services météorologiques.

Le toit d'une école où se trouvaient encore des enfants a été arraché par une rafale en Thuringe (est), sans faire de blessés.

Dans les massifs montagneux du Hartz (centre), des rafales allant jusqu'à 203 km/h ont été relevées, du jamais vu dans le pays.

Plus tôt, la tempête venue de la mer du Nord a provoqué aussi de nombreuses perturbations aux Pays-Bas, où seulement quelques trains avaient repris leur service jeudi soir, et en Belgique.

La circulation des trains à grande vitesse Thalys reliant la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne a été interrompue pour la journée au-delà de Bruxelles.

La tempête a aussi cloué les avions au sol à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol pendant la matinée. Au total 320 vols ont été annulés. Plusieurs vols ont aussi dû être annulés dans les aéroports allemands de Düsseldorf (ouest) et Munich (sud).

Huit morts

En Allemagne, cinq personnes, dont deux pompiers, sont décédées dans des accidents provoqués par la tempête.

Un homme de 59 ans a péri en raison d'une chute d'arbre à Emmerich-Elten, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne). Un conducteur de poids-lourds de 68 ans est décédé dans un accident de la route, selon la police rhénane.

Dans la même région, un pompier est mort pendant une intervention, un autre a également péri en Thuringe.

En Brandebourg près de Cottbus, à environ 120 km au sud de Berlin, un conducteur de camion surpris par une rafale est décédé sur l'autoroute.

Au Pays-Bas, deux hommes de 62 ans chacun ont été tués par des chutes d'arbres à Zwolle (nord-est) et Enschede (est). Une automobiliste en Belgique a péri après qu'un arbre se soit abattu sur sa voiture, dans la banlieue sud de Bruxelles.

La circulation routière a été aussi perturbée, aux Pays-Bas en particulier où 66 camions ont été renversés par des rafales de vent dans le pays -un record depuis 1990- provoquant à certains endroits des embouteillages monstre, selon l'office de la circulation routière.

En Allemagne, les épreuves de qualification comptant pour le Championnat du monde de saut à ski à Oberstdorf (sud) ont dû être annulées.

Passagers bloqués

Les nombreux passagers bloqués dans les gares allemandes « recevront un bon pour l'hôtel ou pourront passer la nuit dans le train», a précisé un porte-parole de Deutsche Bahn Achim Strauss.

«Nous devons protéger nos voyageurs et notre personnel », a-t-il ajouté à la chaîne d'information ntv, sans pouvoir encore préciser quand le service reviendrait à la normale.

Les dégâts doivent être réparés, les voies dégagées, et le trafic grandes lignes « devrait reprendre de façon très hésitante» vendredi, a-t-il dit.

Aux Pays-Bas, où le retour du trafic à la normale s'annonce aussi très lent, des passagers massés dans les gares ont utilisé Twitter pour rechercher un moyen de transport sous le hashtag #StormPoolen (covoiturage tempête).

«Mon cher petit ami essaie de rejoindre Delft depuis Leyde. Il est très sympa et j'offre une bouteille de vin à qui peut me le ramener saine et sauve», écrit ainsi une utilisatrice de Twitter Molly Quell.

En France, la tempête a également fait des dégâts. Quelque 3.000 clients étaient toujours privés d'électricité jeudi en milieu de journée dans le nord du pays, où la vigilance orange pour vents violents a été levée dans la matinée.