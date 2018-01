La fille de Cindy Crawford publie une photo qui dérange

TVA Nouvelles 18-01-2018 | 09h52

À seulement 16 ans, la fille de l'ex-top modèle Cindy Crawford, Kaia Gerber, est une mannequin de plus en plus en vue.

La carrière de la jeune fille, dont le visage rappelle celui de sa maman, est bien lancée. Sous contrat avec l'une des plus prestigieuses agences de mannequins, IMG, elle a déjà défilé pour les plus grands designers : Calvin Klein, Marc Jacods, Burberry, Alexander Wang, entre autres.

Très active sur les médias sociaux, l'adolescente a publié mercredi soir une photo qui a provoqué des centaines de réactions sur son compte Instagram.

On peut y voir un égoportrait, où sa jambe, très mince est mise en évidence.

Si plusieurs internautes ont commenté positivement la photo, des dizaines de personnes se demandent si la jeune modèle est en bonne santé. Certains la comparent à sa mère, qui elle, portait une taille 6 et avait des formes alors qu'elle était au sommet de sa carrière.

Pourtant Kaia semble avoir le même poids, la même allure sur ses photos, et ce depuis des mois.

Le cliché a soulevé les passions.

Voici quelques commentaires recueillis sur la page Instagram de Kaia Gerber.

daenerys_95_

«Le problème de cette image n'est pas son corps et je suis le premier à m'opposer au «body shaming». Le problème est que les stylistes les plus célèbres et les plus influents du monde utilisent cette fille comme modèle principale de leur spectacle, ils la placent sur les podiums et en Une des magazines de mode. Ils la présentent comme la nouvelle icône des adolescentes. Et c'est totalement négatif. Les filles meurent de faim pour atteindre les normes de sa beauté que la mode mondiale impose de nos jours. Cette fille a tous les droits d'avoir d'être comme elle est, de manger ce qu'elle désire et de ne pas faire d'exercice. Si elle veut être maigre et ressembler à une anorexique, c'est son choix. MAIS le fait est qu'aujourd'hui elle est vue comme la nouvelle icône de la beauté. Ceci est totalement malsain et affectera tant d'adolescentes, provoquant des troubles de l'alimentation. Ceci est un mauvais exemple et les stylistes du monde et les experts de la mode devraient comprendre cela.»

sunofafunny

«Ces jambes ont besoin de faire du sport.»

fisenaofficial

«C'est mieux d'être maigre que d'être gros, d'un point de vue santé, et en plus elle est mannequin. Les mannequins sont à la base maigre. Cette photo ne la fait pas bien paraitre. Sa jambe a l'air étrange. On dirait une illusion d'optique.»

steffscutaia

«Il manque de muscles sains sur ce corps. Elle est naturellement belle, mais elle n'a pas de muscles? Les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin de voir de la force, des muscles dans les médias. Kaia ne représente pas la norme chez les jeunes filles.»

lydialmyers

«Cette jeune mannequin étonnante a le potentiel d'être aussi célèbre que sa mère qui était une taille 6. Je suis si triste que les gens pensent qu'être mince est beau. C'est tellement malsain et peu attrayant.»

emanresunillie

«Toute personne qui prétend que cette fille est «anorexique» juste parce qu'elle est maigre me rend malade. Ce sont eux qui sont les premiers à se lever pour parler de l'acceptation du corps. Ne jugez pas l'apparence de quelqu'un parce que vous pensez qu'elle n'est pas en bonne santé. Si vous n'avez aucune idée de la situation ou de la personne ... Je suis aussi mince que cette fille et je vous jure que je mange probablement deux fois plus que beaucoup d'entre vous. C'est ce qu'on appelle la génétique, les métabolismes rapides et bien d'autres raisons. Allez travailler sur votre propre amour parce que vous en avez clairement besoin.»

its_me_abm

«Au lieu de promouvoir les troubles de l'alimentation et l'anorexie, nous devrions soutenir et motiver les gens à être en bonne santé.»

jennn_0606

«Je réalise que pour certaines personnes, elle semble trop maigre, et elle l'est clairement, mais pourvu qu'elle soit heureuse, c'est le plus important.»

paulaarojas794

«Ce n'est pas santé, elle est très maigre. Elle n'est pas un bon exemple pour nos filles, et c'est de la faute à l'industrie de la mode.»

its_me_abm

«Elle est trop maigre, elle est malade. Elle a réellement besoin d'être admise dans un hôpital et devrait demander de l'aide psychiatrique.»