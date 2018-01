Chili: le pape François appelle au respect des « droits » des indigènes

AFP 16-01-2018 | 07h17

Le pape François a appelé mardi au respect des « droits » et de la « culture » des peuples autochtones, dans son premier discours prononcé au Chili, devant les autorités politiques et civiles du pays.

Il faut « écouter » les peuples autochtones, « souvent oubliés et dont les droits ont besoin d'être pris en compte et la culture protégée, pour que ne se perde pas une partie de l'identité et de la richesse de cette nation », a plaidé le pape, sans nommer spécifiquement les indigènes chiliens « Mapuche » qu'il doit rencontrer mercredi.

Pour François, « la pluralité ethnique, culturelle et historique demande à être préservée de toute tentative de division ou de suprématie » .

« La sagesse des peuples autochtones peut constituer une grande contribution » à la protection environnementale de la planète, a plaidé le pape, abordant ainsi un autre de ses thèmes fétiches.

« De ceux-ci, nous pouvons apprendre qu'il n'y a pas de développement authentique pour un peuple qui tourne le dos à la terre et à tous ceux qui l'entourent », a ajouté François.

À Temuco, à plus de 600 kilomètres au sud de Santiago du Chili, le pape s'adressera mercredi aux indigènes Mapuche (7 % de la population chilienne), qui occupaient un vaste territoire à l'arrivée des conquistadors espagnols au Chili en 1541.

Cette région, Auracania, est toutefois rythmée par des actions violentes d'une minorité radicalisée, qui se bat pour « récupérer » des terres ancestrales actuellement aux mains d'entreprises forestières.

Au fil des procès et des décisions de justice, ces indigènes ont été réduits à vivre sur près de 5 % de leurs anciennes terres. Regroupés en petites communautés, sans espace suffisant pour cultiver le sol ou élever des animaux, nombre d'entre eux ont dû renoncer à leur mode de vie traditionnel et migrer vers les villes.